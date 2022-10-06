Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 254 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 900 şüpheliden 254'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ocak-eylül döneminde kent genelinde operasyonlar yaptı.

Ekiplerin 637 bin uyuşturucu hap, 59 bin 991 Hint keneviri, 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 94 kilogram esrar ve 8 kilo 912 gram eroinin ele geçirdiği çalışmalarda 3 bin 900 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuların bir kısmı, bebek arabası, salça bidonu, künefe kolisi ve sut kutusu gibi eşyaların içerisinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 254'ü tutuklandı.

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