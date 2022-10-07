Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 200 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen otomobili Kocatepe Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta 200 uyuşturucu hap ele geçiren polis, sürücü S.S.A. ile yanındaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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