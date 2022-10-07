Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.



Sutaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ormanlık alanda bulduğu şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Kanadından yaralandığı belirlenen kuşun tedavisine başlandı.



Şahin, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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