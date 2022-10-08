Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.