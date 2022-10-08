Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

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HATAY (AA) - Hatay'da yaralı bulunan ve tedavi edilen farklı türdeki 12 kuş doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesine bağlı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne farklı tarihlerde getirilen yaralı 9 leylek, 2 pelikan ve 1 kerkenezin tedavileri tamamlandı.

Kuşlar tedavi süreçlerinin ardından merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, DKMP veterineri İsmail Eminoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Mustafa Cellat, Ziya Yurtal, İbrahim Akkuş, DKMP çalışanları ve veteriner fakültesi öğrencileri tarafından Belen Geçidi Tabiat Eğitim Parkı'nda doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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