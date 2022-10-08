Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)

Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15

Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)





HATAY (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.