Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.





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