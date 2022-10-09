Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Balkovec, Doumbia, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mahgoub, Efecan Karaca, Candeias

Sarı kart: Dk. 41 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Kaan Kanak'ın savunma arkasına yaptığı uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Kerim Alıcı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

















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