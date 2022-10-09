Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın planladıkları ve istedikleri gibi geçtiğini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu rakibin istediği gibi oynamasına izin verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"ikinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. Planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz."

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