CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Hatay'da partisinin ilçe binası açılışında konuştu:

HATAY (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "6 siyasi parti farklı dünya görüşüne sahip olmasına rağmen demokrasi, adalet ve özgürlük ekseninde bir araya geldi." dedi.

Torun, beraberinde CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Serkan Topal ve Mehmet Güzelmansur ile partisinin Antakya İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.



Açılışta konuşan Torun, girmedik kapı, sıkılmadık el ve konuşmadık insan bırakmayacaklarını söyledi.

Hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Torun, "Ya hep birlikte çalışacağız mücadele edeceğiz, sıkılmadık el, girmedik kapı, konuşmadık insan bırakmayacağız anlatacağız ya da sonuçlarına hep beraber katlanacağız. İnanıyorum ki bu bina iktidarımızın nişanı olacak, iktidarımızın binası olacak." diye konuştu.

Bu ülkenin sorunlarını çözecek sermeyesinin ve insanının olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman aramızda bazı yanlış anlamalar olabilir, eksiğimiz olabilir, eksiğimizi tamamlayacağız. Birbirimize yoldaşlık kültürü içerisinde sarılacağız, o mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve Millet İttifakı'yla halkın iktidarını kuracağız. Önce kendimize güvenelim, sonra birbirimize güvenelim. 6 siyasi parti farklı dünya görüşüne sahip olmasına rağmen demokrasi, adalet ve özgürlük ekseninde bir araya geldi. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirebilmek için var gücüyle çalışıyorlar. Her türlü engellemelere rağmen çalışıyorlar. O zaman biz de onların bu mücadelesine omuz vereceğiz, katkı vereceğiz ve başaracağız."

Torun, önlerinin aydınlık olduğunu belirterek, "Yolumuz açık olsun, 8 ay kaldı. Geliyor gelmekte olan, halkın iktidarında hep birlikte buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

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