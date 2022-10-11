Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümerler Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 tıraş makinesi, televizyon ve güneş gözlüğü çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.B. olduğunu belirledi.

Belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.







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