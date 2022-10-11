Yayladağı Kaymakamı Gökçe'ye, İlçe Müftüsü Şimşek'ten ziyaret

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HATAY (AA) - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, yeni atanan İlçe Müftüsü Necat Şimşek'i makamında kabul etti.

Kaymakam Gökçe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şimşek'e görevlerinde başarılar diledi.

Müftü Şimşek de kabulünden dolayı Kaymakam Gökçe'ye teşekkür etti.



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