Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, Amanos Dağları kırsalında bulunan Kozludere Mahallesi'nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yaptı.

Terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen iki depoda yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri imha edildi.

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