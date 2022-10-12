Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Huzurlu Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 21 kilogram esrar ve 615 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, B.Ç. ve M.Y'yi gözaltına aldı.



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