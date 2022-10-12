Hatay'da 1450 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 1450 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıöz Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, 1450 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Ev sahibi M.A. gözaltına alındı.

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