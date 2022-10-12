Hatayspor, kulübe transfer yasağı getirildiği iddiasını yalanladı

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kulübe transfer yasağı getirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.





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