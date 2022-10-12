Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından hücum, savunma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.



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