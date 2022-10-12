Samandağ Belediyesi binası ve zabıta kulübesine silahla ateş edildi

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HATAY (AA) - Samandağ Belediyesi hizmet binası ve zabıta kulübesine silahla ateş edildi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yer alan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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