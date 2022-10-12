Hatay'da müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki

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HATAY (AA) - Hatay'da müzisyenler meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Bir grup müzisyen, meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki için Antakya Küfeciler Meydanı'nda toplandı.

Grup adına konuşan müzisyen Yusuf Karagündüz, Ankara'da geçen hafta sanatçı Onur Şener'in öldürüldüğünü hatırlatarak, "Klarnet sanatçısı olarak ben de geçtiğimiz cumartesi günü istek şarkı yüzünden saldırıya uğradım. Bu olayların bir daha yaşanmaması için gelin birlik olalım." dedi.



Burada bir süre müzik çalan grup, ağızlarına kırmızı bant yapıştırıp müzik aletlerini kaldırıma bıraktı.

Grup daha sonra dağıldı.







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