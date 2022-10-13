Hatay'da kamyonette 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, 1,5 ton kaçak tütün ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir kamyonette arama yaptı.

Araçta 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü A.T. gözaltına alındı.

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