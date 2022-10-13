Hatay'da evinde uyuşturucu ve silah bulunan zanlı gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde esrar, kenevir tohumu, tüfek ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kuzuculu Mahallesi'nde M.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, narkotik dedektör köpekleri "Kobra" ve "Volta"nın desteğiyle ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 kilo 450 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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