Hatay'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi" gerçekleşti

HATAY (AA) - Hatay'da "Yerelden dünyaya açılan kapı: Coğrafi İşaretler Zirvesi" adlı program gerçekleşti.

Antakya'da bir otelin konferans salonunda düzenlenen zirvede, kentin coğrafi tescil alan ürünleri hakkında bilgi verildi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, 2008 yılında başladıkları coğrafi işaret serüveninde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

İlk müracaatlarının da Antakya künefesi olduğunu hatırlatan Çinçin, "Süreç ilerledikçe de üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştık. Bu süreçte bekleyen coğrafi başvurularımız ise Hatay biber salçası, nar ekşisi, halhalı zeytini, zahter, barburi üzümü diye sıralanıyor. Çok şanlı, zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var. ATSO olarak bizim tek başımıza enerjimiz yetmeyebilir, diğer kurumların da coğrafi işaret konusunda ciddi çalışmaları var." diye konuştu.

Zirveye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, akademisyenler, yazarlar ve gastronomi uzmanları katıldı.



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