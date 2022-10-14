İskenderun'da gümrük kaçağı 1132 paket sigara ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 1132 paket sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçay Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Adreslerde 1132 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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