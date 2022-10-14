Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde define ararken göçük altında kaldığı ihbarında bulunulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede define arayan Gökhan Y. (35), kazdığı çukurda göçük oluşması sonucu toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Göçük altında kaldığı belirtilen Gökhan Y. için iş makineleri de kullanılarak çalışma yapılıyor.

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