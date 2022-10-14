GÜNCELLEME - Hatay'da define ararken göçük altında kalan kişi öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.



Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede define arayan Gökhan Yaman (35), kazdığı çukurda göçük oluşması sonucu toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gökhan Yaman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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