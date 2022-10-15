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Otizmli Ertuğrul, hayalini kurduğu konservatuvarı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

AA

Otizmli Ertuğrul, hayalini kurduğu konservatuvarı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay'da küçük yaşlarda ailesinin yönlendirmesiyle gittiği kurslarda çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenerek şarkı söyleyen 18 yaşındaki otizmli Ertuğrul Gök, hayalini kurduğu konservatuvara gitmenin sevincini yaşıyor.

Çocuklarına henüz 9 aylıkken otizm teşhisi konulmasının ardından Gök ailesinin hayatı değişti. Sara Gök, müziğe tutkusunu fark etmesi üzerine oğlunu müzik kurslarına gönderdi.

Katıldığı kurslarda kanun, gitar, piyano, ney ve bağlama çalmayı öğrenen Ertuğrul, geçen yıl Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu.

Üniversite sınavında başarılı olan Ertuğrul, özel yetenek sınavıyla da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Antakya Devlet Konservatuvarını kazandı.

Okulunda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Ertuğrul, hayalini kurduğu konservatuvarda eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Sara Gök, AA muhabirine, oğlunun konservatuvarı kazandığında çok mutlu olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Tanıdığı herkesi arayıp konservatuvarı kazandığını söyledi. Ertuğrul'un okulda arkadaşlarıyla çok güzel bir ortamı oldu. Onun sosyalleşmesi ve iletişiminin gelişmesi anlamında okulun inanılmaz büyük katkısı oldu. Buradaki geleceğin sanatçıları ve eğitimcileri kendisine kucak açtı. Herkes Ertuğrul'a sevgiyle yaklaştığı için başarısının daha kolay olacağını düşünüyorum. İnanılmaz çevresel desteği var."

-"Ertuğrul'un akademisyen olması hayalim var"

Anne Gök, oğlu ile ilgili hayallerinin bitmediğini belirterek, "Konservatuvarı bitirmesinden sonra Ertuğrul'un akademisyen olması hayalim var. Hayalimize engel olabilecek hiçbir şeyi düşünemiyoruz. Zaten otizmli çocukların tüm annelerinin düşüncesi budur. Bizler yüzme bilmeden okyanusa dalan anneleriz." diye konuştu.

- "Müzikal yeteneğinden çok memnunuz"

HMKÜ Antakya Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Erhan Tekin de "Ertuğrul'un çalışması, derslerine devam etmesi ve müzikal yeteneğinden çok memnunuz. Onun çok başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisini her yönden desteklemeye çalışıyoruz. Böyle özel öğrencilerimizin önünde oluşabilecek engellerin ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onları geleceğe daha iyi hazırlamak istiyoruz. Kendi geleceklerini kendileri kazanabilecek şekilde bir eğitim sistemiyle onları yetiştirme amacındayız." ifadesini kullandı.

- "Hepimiz sınıfta yeteneğine hayranız"

Ertuğrul'un sınıf arkadaşı İzdihar Zelluh, arkadaşının çok yetenekli olduğunu söyledi.

Okulda kendisine her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Zelluh, "Hepimiz sınıfta yeteneğine hayranız. Aslında bizden çok da bir farkı yok. Beraber öğrenciliğimizin tadını çıkarıyoruz. Nota, müzik bilgisi gayet yerinde. Dersteki etkinlikleri öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle uyum sağlayarak bizlerle beraber yapıyor." dedi.

Okul öğrencilerinden Yılmaz Akçöp de Ertuğrul'u çok sevdiklerini ve kendisinin sınıfın neşesi olduğunu kaydetti.

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