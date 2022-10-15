Hatay'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde bir iş yerinde 40 kilogram kaçak tütün, 1860 doldurulmuş sigara ve 133 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı.



Aramada, 40 kilogram kaçak tütün, 1860 doldurulmuş sigara ve 133 bin makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.E. gözaltına alındı.

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