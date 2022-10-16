Babasını engellerken ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Antakya

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Anlatıcı, Hasan Ok

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 12, Büşra Akgün 5, Prints 12, Tuğçe Canıtez 10, Gizem Başaran Turan 6, Prince 18, Gatling 16



Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 27, Sevgi Tonguç, Burcu Yağan 8, Mısra Albayrak, Şuğranur Sönmez 3, Hayes 10, Kalu 20, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın 2, Eylül Minez

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-33

3. Periyot: 69-55







HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-70 mağlup etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.