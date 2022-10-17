Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik, pas ve dar alan çalıştı.

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