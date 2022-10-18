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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukta 2 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Pamukta 2 milyon 750 bin ton rekolte bekleniyor

HATAY (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cafer Mart, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 550 bin hektar alanda ekimi yapılan pamukta 2 milyon 750 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Mart, AA muhabirine, son derece stratejik bir ürün olan pamuğun ekim alanının bu yıl arttığını söyledi.

Pamuğun lifinden çiğidine kadar her unsurunun farklı sektörler için ham madde olduğunu aktaran Mart, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ülke genelinde 432 bin hektar alanda ekimi yapılan üründen 2,25 milyon ton kütlü pamuk alındı. Bu yıl 550 bin hektar civarında ekim alanı gerçekleşti ve buradan da 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk bekliyoruz. Bunun karşılığı da 1 milyon tona ulaşan elyaf anlamına geliyor. Pamuk, 30'a yakın sanayide ham madde olarak kullanılıyor. Başta yağ, çiğit, küspe, barut ve tekstil yapımı olmak üzere ekonomiye ciddi katkı sağlıyor."

Mart, birçok sektör için ham madde olan pamuğun geliştirilmesi ve tohum çeşidinin artırılması için de önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Hatay'da bulunan Progen Tohum AR-GE İstasyonu'nda yapılan çalışmalarla 8 yerli tohum çeşidinin geliştirildiğini belirten Mart, burada yıllık üretilen 10 bin ton tohumun yurt içine ve dışına satıldığını söyledi.

Yerli tohumlara talebin çok fazla olduğunu aktaran Mart, "Yunanistan, İspanya, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelere tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz ve her yıl talep artıyor." diye konuştu.

Mart, her unsuru önemli olan pamuğun kalitesinin ve ekim alanının artırılması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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