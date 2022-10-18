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Eşini kanserden kaybeden anne "evlat nöbeti"ni yalnız sürdürecek

AA

Eşini kanserden kaybeden anne "evlat nöbeti"ni yalnız sürdürecek

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır'da birlikte "evlat nöbeti" tuttuğu eşi Ekrem Artık'ı 5 gün önce kanserden kaybeden Aysel Artık, oturma eylemini sürdürmeye devam edecek.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1142'nci gününde sürüyor.

Geçen yıl 13 Kasım'da kandırılarak dağa götürülen oğulları Erhan için Hatay'dan Diyarbakır'a giderek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine dahil olan Aysel ve eşi Ekrem Artık evlatlarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini bir süre devam ettirdi.

Yaklaşık 4 ay önce kansere yakalanan Ekrem Artık, 14 Ekim'de hayatını kaybetti.

Eşi Hatay'da toprağa verilen Artık, kocasıyla başladığı "evlat nöbeti"ni yeniden Diyarbakır'a giderek tek başına sürdürme kararı aldı.

Evladı için duyduğu acıya eşini yitirmenin acısı da eklenen Artık, oğluna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdürmeye kararlı.

- "Oğlumu alana kadar oradan ayrılmayacağım"

Aysel Artık, taziye ziyaretlerini kabul ettiği Hatay'daki evinde AA muhabirine, eşini kaybetmenin acısını yüreğinde yaşadığını söyledi.

Yanında olan herkese teşekkür eden Artık, "Bu sürede yanımda olan tüm Diyarbakır annelerine, oradaki polis ve komiserlere çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Artık, oğlunun peşini bırakmayacağını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Eşim, oğlum Erhan'ı göremeden gözü açık gitti. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Diyarbakır'da her zaman bulunacağım ve oğlumu alana kadar oradan ayrılmayacağım. Oğlumun her zaman peşindeyim. Şu an acım çok taze, gidemeyeceğim oraya ancak en yakın zamanda Diyarbakır'da olacağım ve oğlumu aramaya devam edeceğim."

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