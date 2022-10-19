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AK Parti'li Yayman'dan Kırıkhan'a çok amaçlı kütüphane müjdesi

AA

AK Parti'li Yayman'dan Kırıkhan'a çok amaçlı kütüphane müjdesi

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan'a 6 dönüm arazide kurulacak çok amaçlı kütüphane yapılacağı duyurdu.

Yayman, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı döneminde Hatay için kültür merkezi yapımı girişimde bulunduğunu ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ve Türkiye'de uygulanan tasarruf tedbirleri sebebiyle ertelenen projenin artık hayata geçirileceğini belirtti.

Kütüphanenin, Hatay'ın en kapsamlı ve büyük kütüphane olacağını bildiren Yayman, "Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 6 dönüm alan üzerine yapılacak çok amaçlı kütüphanede konferans salonu, sergi alanı ve tiyatro salonları gibi sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar bulunacak. Tam anlamıyla bir kültür kompleksi ve külliye olacak. 7 gün 24 saat açık olacak merkez, yaşayan mekanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlandığını ve yakın zamanda Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca ihaleye çıkartılacağını belirten Yayman, YİKOB ve Kırıkhan Belediyesi arasında imzalanacak protokolle yapılacak kütüphaneye desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

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