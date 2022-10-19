Hatay'da öğrenciler müzeyi gezdi

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HATAY (AA) - Hatay'da öğrenciler, TUBİTAK 4004 "Müzeler Varlığım, Kültürüm Mirasım" projesi kapsamında Arkeoloji Müzesini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi ve Hatay Arkeoloji Müzesi iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında, etkinlik düzenledi.



Etkinlik kapsamında öğrenciler rehberler ve öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezerek, eserlerle ilgili bilgi aldı.



Projesi yürütücüsü sınıf öğretmeni Müge Yurd, proje kapsamında kentteki müzeleri gezdiklerini söyledi.



Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy da müzede öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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