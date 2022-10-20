HADO'nun KKTC seferlerine ara verildi

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HATAY (AA) - Hatay Deniz Otobüsü'nün (HADO) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerine kış şartları nedeniyle ara verildi.

HADO'dan yapılan açıklamada, kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası kurallar çerçevesinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirilemediği belirtildi.

Seferlere gelecek sezon yeni hedeflerle devam edileceği bildirilen açıklamada, seferlerin başlayacağı tarihe yer verilmedi.

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