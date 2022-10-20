Hatay'da yağ fabrikasında kazan patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pamuk yağı fabrikasında buhar kazanının patlaması nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda özel bir pamuk yağı fabrikasındaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.





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