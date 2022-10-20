Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.

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