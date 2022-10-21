Samandağ'da sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Samandağ ilçesinde sahte parayla alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir esnaftan sahte parayla 2 bin 500 liralık alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte parayla alışveriş yapan şüphelilerin kimliğini tespit etti.



Şüpheliler K.A. ve Y.A. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



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