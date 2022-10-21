Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından şut, pas ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 10 dakika sürdü.





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