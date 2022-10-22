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Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması"nda konuştu:

AA

Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması"nda konuştu:

HATAY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kadim diplomasi geleneğimizden istifadeyle dış politikamızda çok farklı sorunları, milletimizin çıkarları doğrultusunda yönetiyoruz ve sonuçlandırıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması"nda medeniyetlere beşiklik etmiş kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'ın, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün güzel bir örneği olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim şahsi meselemdir' dediği Hatay'ın gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Hatay, Türk dış politikası bakımından da önemli bir şehrimizdir. Hatay'ın 1939'da ana vatana katılması uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde elde ettiğimiz tarihi başarılardan bir tanesidir. Kadim diplomasi geleneğimizden istifadeyle dış politikamızda çok farklı sorunları, milletimizin çıkarları doğrultusunda yönetiyoruz ve sonuçlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, dış politikayı artık sadece diplomatların ve dışişleri bakanının yürütmediğini, herkesin bu alanda çok önemli aktörler haline geldiğini aktardı.

Yoğun dış politika gündemlerine değinen Çavuşoğlu, "Aynı anda farklı coğrafyalarda olması gereken bir Türkiye var." değerlendirmesine yer verdi.

- Telekomünikasyon şirketlerine eleştiri

Gençlerin yurtlarda ve üniversite ortamlarındaki internetin yetersizliğinden şikayetçi olduğunu belirten Çavuşoğlu, salondaki öğrencilere "Burada böyle bir sorun var mı?" sorusuna "Evet" cevabı alması üzerine şöyle konuştu:

"Sayın rektörüm bu sizin şahsi üniversite kampüsü içinde doğru ama buradan öz eleştiri yapalım. Gittiğimiz yerlerde de öğrenci kardeşlerimizin zaten Gençlik ve Spor Bakanımıza da aktarıyoruz, genel anlamda internetten şikayet var, doğrusu benim de var. Çünkü bu telefon şirketleri artık yeterince yatırım yapmıyorlar. Bir arabada giderken, bir yabancı muhatabımla telefonla görüşürken kesiliyordu. Eskiden böyle değildi. Bir de reklam yapıyorlar. 'Bütün her yerde işte her yeri kapsıyoruz' diye önemli aktörleri veya aktrisleri de oynatıyorlar reklamda. Ama telefon şirketlerine burada bir çağrıda bulunmak istiyorum; yatırımlarınız yetersiz. Bu gençliğin ve Türkiye'nin vizyonunu sizin de yakalamanız gerekiyor. Bu işler sadece reklamla olmaz."

BBC'nin 1979 yılında yaptığı fütüristik bir belgeselde, bugünkü çevrim içi uçak bileti alma ve "homeoffice" kullanımı gibi konular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yani bunlar hiç olmayacak gibi düşünülen şeylerdi o yıllarda. Biz her alanda olduğu gibi diplomaside de bu değişimi yakalamaya ve ona yön vermeye çalışıyoruz. Değişimi yakalayamazsanız ona yön veremezseniz, değişim sizi yönetir, yönlendirir. Bu bağlamda özellikle günümüzü geçmişten ayıran kolektif zekaya çok önem veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, akıllı telefon ve internet gibi yapıların kolektif zekanın ürünü olduğunu, Steve Jobs, Elon Musk, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin aslında icatları yapmaktan ziyade kolektif zekaya liderlik ettiğini anlattı.

Bunların sadece bireysel çabayla yapılmasının mümkün olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Kolektif zekayı oluşturan bazı temeller vardır. Vizyoner ve güçlü liderlik, yüksek yeteneğe sahip bireyler, birlikte çalışma isteği ve becerisi gibi. İşte biz de başta dış politikamız olmak üzere devlet yönetiminde bu sinerjiyi yakalamaya çalışıyoruz. Başka çaresi yok. Bugün Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Asya'da güçlü diplomasiyle bir Türkiye varsa, bu, bu yaklaşımın sonucudur." sözlerini sarf etti.

- Dış politikada yapay zeka uygulaması

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Dijital diplomasiyi pandemi başlamadan önce başlatmıştık. Bir büyükelçiler konferansında bunu ilan etmiştik ve pandemi başladıktan sonra ne kadar isabetli olduğunu, övünmek gibi olmasın da bakanlığımızın da ne kadar öngörülü olduğunu ve bu pandemiye de ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermiş olduk. Dijital dünyanın sağladığı imkanları, dış politika analizlerinden, konsolosluk hizmetlerine kadar etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Her şey çok hızlı değişiyor. Dış politikadaki bu değişimi, yani insan gücü olarak takip etmek ve analizini yapmak, ona göre politika oluşturmak o kadar kolay değil. O yüzden yapay zekadan faydalanıyoruz. Dış politika analizlerini oluşturmak ve yapmak ve dış politikanın unsurlarını hayata geçirmek için yapay zekadan faydalanmak artık bir lüks değil. Biz zarurettir."

Çavuşoğlu, bu şekilde bakanlık ve konsolosluk hizmetlerinde uygulamalar yaptıklarını anımsattı.

Diplomaside çok sayıda alanda bilgi sahibi olunması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk bilmezseniz Kıbrıs konusunda haklarımızı savunamazsınız. Türkiye hukukunu bilmezseniz de konsolosluk işlerini tam olarak yapamazsınız. Tarih bilmezseniz haksız Ermeni iddialarına karşı cevap veremezsiniz. Enerji ve jeopolitik bilmezseniz Türkiye'nin küresel bir enerji merkezine dönüşümünü sağlayamazsınız. Bugün Türkiye, enerji üretmediği halde küresel bir enerji merkezi. İnşallah seneye Karadeniz'deki bulduğumuz gaz sisteme bağlanacak. Yavaş yavaş daha fazla petrol kuyuları bulmaya başladık. Kendi üretimimizi arttırıyoruz ama halen dışa bağlıyız. Ama ona rağmen Türkiye enerjide bir üs oldu. İşte Putin'in de son teklifinin sebebi budur. Yine değerli arkadaşlar, sosyoloji bilmezseniz Afrika, Latin Amerika gibi birçok yerdeki açılımlarımızı da başarıyla yürütemezsiniz. İletişim zaten bu işin en önemli esaslarından. Özellikle sosyal medya bu anlamda önemli." görüşünü paylaştı.

- "Artık çok disiplinli kafa yapısına ihtiyacımız var"

Bakan Çavuşoğlu, gençlere tavsiyelerde bulunduğu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi kültürünüzü ve genel kültürü bilmezseniz, medeniyetimizin insanlığa katkılarını küçümsersiniz. O yüzden kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Gelişen teknolojiyi yakından takip etmezseniz, değişimin çok gerisinde kalırsınız. Teknolojiyi takip etmek de yine bir zorunluluktur. Yunanistan'ın 'irrasyonel Türk korkusunu' anlamak için de herhalde biraz klinik psikoloji bilmek gerekiyor. Bu yüzden artık çok disiplinli kafa yapısına ihtiyacımız var. Yani bizim, sizlere ihtiyacımız var."

Mevlüt Çavuşoğlu, dil bakımından da çeşitliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece İngilizce, Fransızca olmaz. Bugün Çince, Japonca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca bilen, -Arapça maalesef sayısı az ama- arkadaşlarımızı bakanlığımıza almaya başladık ve uzmanlaştırmaya da çalışıyoruz. Sizleri de inşallah bakanlığımızda, aramızda görmek isteriz. Elde ettiğiniz teorik bilgileriniz ve yabancı diliniz, güçlü bir şekilde bunlarla mezun olup da aramıza katılmanızı isteriz. Bakanlığa ilgi duyarsanız, nasıl hazırlanacağınız konusunda da sizlere detaylı bilgi vermeye hazırız."

Çavuşoğlu, uluslararası ilişkiler bölümünde okuyup, farklı alanlarda master ve yüksek lisans yapan gençlere, bakanlığa giriş yolunu açtıklarının altını çizerek, "Ülkemiz ve diplomasimiz sizlerle inşallah çok daha güçlü olacak. Sadece büyük diplomasimiz değil, her alanda siz gençlerin ideallerine, vizyonuna, enerjisine, vatan ve millet sevgisine bizlerin, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı var." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya'nın da konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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