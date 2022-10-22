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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit, Bucko, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Çağatay Kır)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu ( Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl)

Setler: 20-25, 27-25, 25-16, 25-21

Süre: 130 dakika (28, 39, 27, 36)

HATAY (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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