Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 24 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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