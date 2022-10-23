Rafet El Roman, Hatay’da konser verdi

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HATAY (AA) - Şarkıcı Rafet El Roman, Hatay'da düzenlenen "6. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali"nde konser verdi.

Altınözü ilçesindeki festival, kortej yürüyüşü ve sezonun ilk zeytin hasadıyla başladı.

Zeytin kırma, en güzel traktör süsleme ve zeytin yeme yarışmalarıyla devam eden etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Ardından etkinlik alanında sahne alan şarkıcı Rafet El Roman, sevenleriyle buluştu.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Rafet El Roman'a hayranları eşlik etti.

Konserin sonunda Rafet El Roman'a Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından zeytinyağı hediye edildi.

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