Hatay'da kargoyla gönderilen ayakkabıda 12 gram kokain bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kargoya verilen ayakkabıya gizlenmiş 12 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.B.D'yi takibe aldı.

Zanlının, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki kargo şubesinden teslim aldığı poşetteki ayakkabıyı inceleyen polis, topuk kısmına gizlenmiş 12 gram kokain buldu.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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