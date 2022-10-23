Beşiktaş kafilesi Hatay'a geldi

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Hatay'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar karşıladı.

Bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.



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