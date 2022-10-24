Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Hatay'da konser verdi

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HATAY (AA) - Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Hatay'ın Altınözü ilçesinde "6. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" kapsamında sahne aldı.

Milli İrade Parkı'ndaki sahneye çıkan Tuğçe Kandemir, "Bu Benim Öyküm", Kurban Olduğum" ve "Yağmur" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçıya eşlik etti.

Konserin sonunda Tuğçe Kandemir'e Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından zeytinyağı hediye edildi.

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