Dörtyol'da anaokulu öğrencileri eğitimlerini doğayla iç içe yapıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir anaokulu, hayvanların da olduğu bahçesinde öğrencilere doğayla iç içe eğitim alma imkanı sunuyor.

Portakal Çiçeği Anaokulu'nda, öğrencilere doğa sevgisinin kazandırılması için köpek, kedi, tavşan ve kedilerin olduğu bahçe oluşturuldu.

Bahçenin etrafı, farklı türdeki çiçekler ve ağaçlarla donatıldı.

Ders aralarında vakit geçirdikleri canlıları besleyen öğrenciler, bitkileri suladıktan sonra sınıflarına dönüyor.

Okul müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere, çocuklara temel eğitimlerin yanı sıra hayvan ve doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

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