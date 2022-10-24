Hatayspor-Beşiktaş maçından notlar

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka ve Weghorst ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yer aldı.





- Hatayspor'da 2 değişiklik





Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yerine Adekugbe ve Jose Luis'e görev verdi.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi ve Jose Luis ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Ribeiro, Saint-Louis, Burak Yılmaz, Varga, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Sadık Baş ve Bertuğ Özgür Yıldırım yer aldı.

Hatayspor'da kart cezalısı Simon Falette ile sakatlığı süren Kevin Soni, maç kadrosunda yer almadı.



Bu arada, Hataysporlu ve Beşiktaşlı taraftarların statta kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurduğu gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.