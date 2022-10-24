Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Jose Luis

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Weghorst



Gol: Dk. 1 Weghorst (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Boudjemaa, Dk. 40 Vranjes (Atakaş Hatayspor)







HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1



4. dakikada Hatayspor'un kontratağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin'de kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



15. dakikada sol kanattan gelişen atakta N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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