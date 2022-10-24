Futbol: Spor Toto Süper Lig

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Boudjemaa (Dk. 62 Ribeiro), Lobjanidze (Dk. 80 Kaan Kanak), El Kaabi, Jose Luis (Dk. 80 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku (Dk. 86 Umut Meraş), Josef (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 53 Gedson Fernandes), Dele Alli (Dk. 53 Cenk Tosun), N'Koudou, Muleka (Dk. 46 Redmond), Weghorst

Goller: Dk. 1 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 50 Jose Luis, Dk. 90 Kaan Kanak (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Boudjemaa, Dk. 40 Vranjes, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+6 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+2 Redmond (Beşiktaş)







HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.



50. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ceza sahasına ortasında altıpas önündeki Jose Luis'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Weghorst'un sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Josef'in ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

72. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

84. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Ribeiro'nun pasında ceza sahası önünden Kaan Kanak'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 2-1

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



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