Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, kazanmaları gereken bir maçta galip geldiklerini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce ilk 60 dakika ve son 30 dakika şeklinde müsabakayı planladıklarını belirtti.

Maçta çok erken gelen golle biraz etkilendiklerini kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Devre arasında neler yapabileceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Neticesinde de takım çıkarak çok güzel iki organize golle maçı kazanmasını bildi. O yüzden ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz, planladığımız, analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu. Beşiktaş'ın ilk 60 dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. Son 5 maçlık periyotta bunu gösterdiler. Planımızı da buna göre yaptık ve plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı."



Hedefinin çıktığı maçlarda 4'te 4 yapmak olduğunu belirten Demirel, aldıkları bir mağlubiyetin de tamamen kendi hatasından kaynaklandığını kaydetti.

Demirel, Dünya Kupası'na kadar ligde 3 maç daha oynayacaklarını ve planının söz konusu müsabakaları da kazanmak olduğunu söyledi.

Şu an kendileri için oyun ve görselliğin önemli olmadığının altını çizen Demirel, "Bizim için şu an puan önemli. Biz puan almaya çalışıyoruz. Bugünkü oyunda da planımız bu şekildeydi. Evet belki yaslanmış olarak anlaşılabilir, belki çok pas oyunu oynamıyoruz gibi gözükebilir ama ben şu an 3 puanı almak için takım neye elverişliyse onu oynatmaya çalışıyorum. O yüzden de karşılığını alıyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanarak milli takım arasına kadar en yüksek puanı toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Demirel, Hataylıların mutlu olmasını sağlamayı hedeflediklerini, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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